Matthias Beck über eine „Ethik der Entfaltung“

Der Himmel ist blau. Am Horizont steigen drei bunte Heißluftballons in die Höhe. Das ist das Coverbild des neuen Buches des katholischen Theologen und Medizinethikers Matthias Beck. Dem Cover sieht man nicht an, dass es in dem Buch um Moral und Ethik geht. Bewusst. Denn für Matthias Beck ist die christliche Ethik etwas Positives und Freimachendes. Viel zu oft sei im Christentum gesagt worden: Du sollst das nicht tun und das nicht tun. Matthias Beck hält dagegen: Gott will den Menschen nicht einschränken, sondern er will, dass wir uns entfalten. „Gott will, dass der Mensch Frucht bringt, wie die Natur!“

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Freitag, 23. November 2018, 17.30-17.55 Uhr

Sonntag, 25. November 2018, 17.30-17.55 Uhr (Wh.)



Matthias Beck

„Was uns frei macht. Für eine Spiritualität der Entfaltung“

Verlag Styria

So kann unser Leben gelingen

Nicht um Verbote geht es im Christentum, sondern um das Gebot der Wahl des „Besseren“ in Freiheit und Verantwortung. In seinem jüngsten Buch zeigt der Wiener Moraltheologe Matthias Beck, wie das Frucht-Bringen, die biblisch geprägte Vermehrung der Talente, zu einem erfüllten und glücklichen Leben beitragen kann...

