Lilo Bellotto berichtet über die Wiedereröffnung des Wiener Raimund Theaters mit einer glanzvollen Musical-Show mit den Hits der Hits.

Gestern hat das neu renovierte Raimund Theater wieder seine Pforten geöffnet. 128 Jahre Theatergeschichte hat es erlebt mit vielen Publikumslieblingen: z.B. Attila Hörbiger oder Zarah Leander. Die große Eröffnungsgala mit dem Titel „WE ARE MUSICAL“ war wie angekündigt ein Konzert voller Highlights. Intendant Christian Struppeck führte gemeinsam mit Anna Milva Gomes durch das Programm, informativ, kurzweilig und mit Überzeugung: „Jetzt geht es wieder weiter mit dem Theater nach einer schwierigen Zeit, eigentlich konnten wir es gar nicht erwarten“.

Und so war auch die Stimmung des Abends, die Tanznummern waren mitreißend und die Solistinnen und Solisten auch. Zu Beginn – ein Einblick in die Theatergeschichte, auch als Ensemble-Szene humoristisch aufbereitet – da hat man u.a. erfahren, dass beim Bau des Theaters erstmal der Kassenraum gefehlt hat … und auch noch so einiges andere Wichtige … Dann gab es einen Streifzug durch die Welt der Operette. Eine schöne Einleitung zum Hauptteil des Abends – dem Musical. Da gab es dann die ganze Bandbreite zu erleben u.a. – Gefühlvoll das Lied „Ich bereu es nie“ aus dem Musical „A Chorus Line“ über das Leben von Berufstänzern. Humorvoll, der musikalische Dialog über den Sinn des Musicals, eins sei verraten, ja, es gibt ihn. Schön und schwermütig die Geschichte der verschwundenen Rebecca.Dynamisch – die Ehrung von Udo Jürgens mit einem Medley und stimmungsvoll „I am from Austria“ von Reinhard Fendrich. „Gethsemane“ aus Jesus Christ Superstar ernetete minutenlangen Applaus – und es durfte auf keinen Fall das Musical „Elisabeth“ fehlen, wie Intendant Struppek glaubwürdig konstatiert hat – denn „Zitat“ – sonst würde der Postkasten übergehen…. ja, stimmt, ich wollte es auch hören, es hat ja fast schon Kultstatus: das Lied „Ich gehör nur mir“.

Am Schluss war man sich einig: „You can´t stop the beat“. Schwung und gute Laune aus dem Musical „Hairspray“, das Publikum gab „Standing Ovations“. Wenn Sie Musical mögen und sich einen Mix aus Drama, Glück, Schwung und Beseeltheit gönnen wollen, „We Are Musical“ läuft noch bis zum 3.Oktober im Raimundtheater.

(c) VBW, Stefanie J. Steindl