Weg zur Mitte

Spiritualität im Dialog der Religionen.

„In Asien leben wir schon lange mit vielen Religionen. Europa muss das jetzt auch lernen“, sagt Pater Sebastian Painadath SJ aus Indien. Vor über 30 Jahren hat er in nahe seines Dorfes in Kerala in Südindien einen Ashram, ein Zentrum für Spiritualität, gegründet, in dem Menschen aller Religionen willkommen sind.

Es gibt eine mystische Einheit der Religionen, davon ist Pater Sebastian überzeugt. Die Unterschiede zwischen müsse man respektieren, darüber hinaus aber das Verbindende suchen: „Der Muslim betet anders, er spricht anders von Gott, ja, aber wenn wir tiefer schauen, gibt es zwischen uns etwas Verbindendes. Der eine Geist bewegt die Herzen von uns beiden.“

Eine Sendung von Stefanie Jeller mit Sebastian Painadath SJ über den Dialog der Religionen.

Mi., 6. September 2017, 17:30-17:55 Uhr.