CD der Woche Wege zur Stillen Nacht.

Interpret: Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft, Albert Hartinger

Label: Edition Ö1

EAN: 9004629316192

Unter dem Titel „Wege zur Stillen Nacht“ hat das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft unter der musikalischen Leitung von Albert Hartinger eine Weihnachts-CD mit Musik des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts aus Salzburg herausgebracht.

Es muss nicht immer alles mit großem Pomp zu tun haben und mit dickem Zuckerguss überzogen sein, das mit musikalischer Weihnacht zu tun hat. Gerade in der oft so aufgeregten vorweihnachtlichen Adventzeit, sehnen sich viele Menschen nach etwas Ruhe und einer traditionellen „Einfachheit“, die vielerorts vergessen scheint. Albert Hartinger hat sich mit seinem Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft auf die Suche nach Salzburger Kleinodien rund um die Entstehungszeit von „Stille Nacht, heilige Nacht“ gemacht und ist in so manchem Klosterarchiv fündig geworden. Denn die Liturgie um Weihnachten bestimmten in den Klosterkirchen nicht die großen Messen sondern schlichte, volkssprachliche Hirtenmusik, sogenannte Pastorellen.

Bei seiner Suche ist Albert Hartinger neben Michael Haydn auf Komponisten wie Melchior Rauchenbacher, Philipp Rättich, Franz Lipp oder Thaddäus Susan gestoßen, allesamt schon zu Lebzeiten keine Berühmtheiten und heute mehr oder weniger in Vergessenheit geraten. In kleiner Besetzung erklingen ihre Werke, mit Solostimmen oder kleinem Chor, mit ein paar Instrumenten oder einfach auch nur mit Orgel begleitet – ganz im Sinne einer kirchlichen Hausmusik. Das Collegium Vocale der Salzburger Bachgesellschaft stellt dabei auch sämtliche Solistinnen und Solisten und das Müllner Instrumentalensemble musiziert in verschiedenen Zusammenstellungen. Und wer Franz Xaver Gruber bisher ausschließlich mit dem berühmtesten Weihnachtslied der Welt in Verbindung gebracht hat, wird bei dieser Aufnahme auch Neues aus seiner Feder kennenlernen. Eine äußerst gelungene CD für all jene, die Weihnachten gerne kitschfrei und im besten Sinne „einfach“ genießen wollen. (mg)