Home Rubato Weihnachten zum Mitsingen.

Es ist soweit: die Adventzeit ist da! Sie bringt Adventmärkte, Punschstände und…die traditionellen Lieder für diese Jahreszeit. Alle Jahre wieder sind wir umgeben von vorweihnachtlichen Klängen. Doch wer singt dabei noch mit? Der indisch- österreichische Dirigent und Komponist Vijay Upadhyaya lernte die österreichische Volksliedliteratur als Chorleiter in der Steiermark genau kennen. Und die Fähigkeit der ländlichen Chorsängerinnen und Sänger, zu jedem Lied eine zweite oder dritte Stimme singen zu können. Heutzutage lange keine Selbstverständlichkeit mehr! Doch den Spass an der Sache kann man am 11. Dezember im Wiener Musikverein selbst erleben: die Philharmonie der Universität Wien präsentiert das Programm Meine Weihnachten, mit beliebten symphonischen Stücken sowie Weihnachtlichem zum Zuhören und Mitsingen.