Home Lebenswege Persönlichkeiten erzählen: Weihnachten einst und heute.

Altbundespräsident Heinz Fischer erzählt über die Nachkriegszeit und freut sich, dass er heuer Weihnachten ganz privat verbringen darf. Natascha Kampusch spricht über ihre Weihnachtserinnerungen in Gefangenschaft und wie sie sonst Weihnachten verbringen wird. Helga, 87 Jahre alt und Holocaust-Überlebende, hat mehrere Jahre keine Weihnachten feiern können. Heute wird Hanukkah und Weihnachten gemeinsam zelebriert. Und Kardinal Christoph Schönborn erinnert sich an sein erstes Weihnachtsgeschenk, aber auch an seine erste Weihnachten als Scheidungskind. Eine Sendung von Georg Gatnar.