Zunächst aus Johann Sebastian Bachs „Orgelbüchlein“ die Teile zur Jahreswende, gespielt von Studierenden aus der Klasse von Martin Haselböck an der Hradetzky-Orgel in St. Ursula.

Dazu die jeweiligen Text-Interventionen „In allen Strophen geläufig“ von Bodo Hell (*1943).

Heute am ersten Neujahrstag die Choräle 15-17, BWV 613-615.

Eine Aufnahme vom 04. 05. 2015.

Walter Sengstschmid, langjähriger Leiter des Referates für Kirchenmusik und des Diözesankonservatoriums für Kirchenmusik der Erzdiözese Wien, spielt Weihnachtliche Orgelmusik an der Blasewitz-Orgel aus 1736 im Neukloster Wiener Neustadt. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2000.

