Es gibt vieles, was radio Klassik Stephansdom von anderen Radiosendern unterscheidet. Eines ganz besonders! Im Gegensatz zu fast allen anderen spielen wir Weihnachtsmusik zu Weihnachten. Ausgesuchtes und wohldosiert, aus fern und nah, Barock oder zeitlich einmal um die Ecke. Heuer gibt es zusätzlich und erstmals Weihnachtsfenster. Ausgehend von einem Weihnachtslied gestaltet sich die Stunde frei nach der Assoziation und Fantasie der Musikredaktion.

25. Dezember, 13.05-14.00 Uhr Adeste Fideles

26. Dezember, 13.05-14.00 Uhr Feliz Navidad

27. Dezember, 11.00-12.00 Uhr Have Yourself A Merry Little Christmas

28. Dezember, 13.05-14.00 Uhr In Dulci Jubilo

29. Dezember, 13.05-14.00 Uhr A Baby Is Born

30. Dezember, 11.00-12.00 Uhr The Twelve Days Of Christmas

1. Jänner, 13.05-14.00 Uhr The First Nowell

2. Jänner, 11.00-12.00 Uhr In The Bleak Midwinter

3. Jänner, 11.00-12.00 Uhr Still, Still, Still

4. Jänner, 13.05-14.00 Uhr The Little Drummer Boy

5. Jänner, 13.05-14.00 Uhr Omnes De Saba

6. Jänner, 13.05-14.00 Uhr The Three Kings