Muthig voran!, die Polka schnell, op. 432 von Johann Strauß Sohn dirigierte Franz Welser-Möst bei seinem ersten Neujharskonzert 2011 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Der Titel könnte auch als Motto seiner aktuellen Tätigkeit bei den Salzburger Festspielen lauten: Gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern hat er Richard Strauss‘ und Hugo von Hofmannsthals Oper Elektra mutig und neu gelesen. Frisch und risikobereit. Die Arbeits- und Lebensstationen des gebürtigen Linzers waren und sind seine Heimat Linz, Studienjahre in München, das London Philharmonic Orchestra, die Oper in Zürich, die Wiener Staatsoper und seit 2002 ist Franz Welser-Möst Chefdirigent des Cleveland Orchestra und wird diese Position bis 2027 ausfüllen. Im September kehrt er nach langer Abwesenheit an die Wiener Staatsoper zurück, mit Richard Strauss‘ Elektra in der wieder aufgenommenen Inszenierung von Harry Kupfer.

Im Rahmen einer zweiwöchigen musikalischen Verdichtung mit Interpretationen und Aufnahmen mit Franz Welser-Möst gratulieren wir herzlich zu seinem 60. Geburtstag am 16. August 2020. Das Interview im aktuellen magazin KLASSIK, Seite 42 [mehr]

