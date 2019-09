Home Schwerpunkt Weltall – Schöpfungszeit 1/7

Das Weltall steht im Mittelpukt der ersten Woche unserer Schöpfungszeit.

Kinderbuchtipp

Weltall, Sterne und Planeten faszinieren schon die Kleinen und werfen viele Fragen auf. In „Entdecke die Planeten“ erfahren Kinder Spannendes über die helle und die dunkle Seite des Mondes, Sonnenfinsternisse, Sternschnuppen, Raumfahrt und mehr. Erschienen ist das Buch in der Bücherbär-Reihe für Erstleser.

Stephanie Turnbull, Entdecke die Planeten. Ab 6 Jahren, Arena Verlag.

Montag, 2. September, 17:30 Uhr:

Der neue evangelisch-lutherische Bischof im Gespräch.

CR Marco Uschmann

Mit 1. September hat die evangelisch-lutherische Kirche in Österreich mit Michael Chalupka einen neuen Bischof. Der frühere langjährige Direktor des evangelischen Hilfswerks Diakonie wurde im Mai zum Bischof gewählt. Stefan Hauser spricht mit ihm zum Beginn seiner Amtszeit, die auch in die Schöpfungszeit der christlichen Kirchen fällt über seinen ökologischen Fußabdruck und über die Herausforderungen, die er in seinem Amt zu bewältigen hat.

Nachhören:

Mittwoch, 4. September, 17:30 Uhr:

Über Evolution und Schöpfung im Denken von Teilhard de Chardin

Der französische Jesuit und Naturforscher Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) verbindet ein modernes Weltbild mit tiefer Spiritualität. Zu Lebzeiten durfte er seine Entdeckungen nicht veröffentlichen. „Sie sind heute aktueller denn je“, sagt der Autor Raimund Badelt. Er hat in der Reihe „Ignatianische Impulse“ einen Band über die Mystik Teilhards geschrieben. Der Titel lautet „Energie Liebe“. Darin wird deutlich: Teilhard de Chardin konnte Religion und Naturforschung zusammendenken. Schöpfung und Evolution waren für ihn kein Gegensatz. Mehr noch, in seinem Denken ist die ganze Schöpfung im Werden begriffen, in einem Prozess der Vereinigung. Die größte Kraft darin ist die Liebe. Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Nachhören:

Buchtipp

Raimund Badelt

Energie Liebe. Teilhard de Chardin – ein Mystiker der Evolution.

Reihe Ignatianische Impulse, Verlag echter, 2017.

Freitag, 6. September, 17:30 Uhr:

Michael Rosenberger.

Der aus Bayern stammende Priester der Diözese Würzburg und an der Katholisch-Theologischen Privatuniversität Linz lehrende Professor für Moraltheologie forscht zu Fragen der Schöpfungsethik. Rosenberger geht bei den „Fridays for Future“ mit, hält seinen Fleischkonsum niedrig, fliegt nicht und fährt nach Möglichkeit mit der Bahn. Eine Sendung von Markus Langer und Stefan Hauser.