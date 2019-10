Home Perspektiven Weltmission und Einsatz für Amazonien.

Am Sonntag, 20. Oktober begeht die katholische Kirche den Weltmissionssonntag. In den Perspektiven kommen dazu der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke, Pater Karl Wallner und Pater Tom Uzhunnalil, der sich anlässlich des „Außerordentlichen Monats der Weltmission“ in Österreich aufhielt zu Wort. Er war eineinhalb Jahre Geisel des Islamischen Staats. Apropos Weltkirche. In Rom läuft die Synode zum Thema Amazonien. Anneliese Herzig ist Ordensfrau der Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser. Sie arbeitet als theologische Referentin und im Bereich Anwaltschaft bei der österreichischen Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar. In der Sendung berichtet sie zu den Themen der Synode in Rom. Gestaltung: Stefan Hauser.