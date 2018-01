Home Rubato Weltmusik in Wien.

Weltmusik lädt am Wiener Konzerthaus zu spannenden Reisen ein! In Österreich ansässige Künstlerinnen und Künstler begeistern bei Latin Classic am 17. März mit Salsa, Tango und orchestralen Klängen. Leidenschaftliche Musik, made in Austria, es geht „From Cuba to Argentina“! Und eine dreifach Grammy-preisgekrönte Sängerin macht am Mittwoch, 24. Jänner im Großen Saal Station: Angélique Kidjo. Sie zollt in ihrem Programm Tribut an die Königin des Salsa, Celia Cruz. Und spricht im Interview über die Macht der Musik. Ihr Album Angélique Kidjo Sings nahm sie mit dem luxemburgischen Dirigenten Gast Waltzing und dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg auf.