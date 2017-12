Home Lebenswege Wenn die Seele Klavier spielt.

Über die Komponistin und Pianistin Antonija Pacek.

Antonija Pacek wächst in der kroatischen Stadt Osijek auf. Schon als Kindergartenkind weiß sie eines: „Das Klavier ist mein Instrument“. Zuhause macht sie den Küchentisch zum Klavier, lässt ihre Finger über die Tischplatte tanzen – denn für ein echtes Klavier fehlt das Geld. Später wird ihre Mutter drei Jobs gleichzeitig machen, um ihrem Kind ein Klavier kaufen zu können. Antonija Paceks Weg zur Musikerin ist alles andere als geradlinig: es folgen Krieg, Flucht nach Wien, ein Psychologie-Studium in Cambridge. Heute spielt Antonija Pacek wieder Klavier und komponiert, bisher sind zwei CDs mit ihren Stücken erschienen: „Soul Colours“ und „Life Stories“ – Kompositionen, die Geschichten erzählen und Emotionen wecken. Es ist, als ob Antonija Paceks Seele selbst am Klavier Platz nimmt und ihr Innerstes zu Gehör bringt.

Eine Sendung von Gerlinde Wallner.