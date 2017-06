Home Perspektiven „Wenn die Tiere sterben, dann sterben auch die Menschen“.

13 Millionen Menschen sind am Horn von Afrika akut vom Hungertod bedroht. Betroffen sindÄthiopien, Somalia, Uganda, der Südsudan und in besonderem Ausmaß auch Kenia. Auslöser sind Dürre und Konflikte, die Bevölkerungsbewegungen innerhalb und über die Grenzen hinaus auslösen. Die Landwirtschaft erholte sich nicht vonden Dürren der vergangenen Jahre und durch Bürgerkriege, wie im Südsudan, drängen weitere Flüchtlinge in die von der Dürre betroffenen Gebiete. Die österreichische Caritas unterstützt Hilfsprojekte in der Region mit einem Schwerpunkt im Norden Kenias. Reportagen aus der Hungerzone von Stefan Hauser.