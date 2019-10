Home Startseite Wer ist der Neue?

Mit 1. Oktober hat Jan Nast die Intendanz der Wiener Symphoniker von Johannes Neubert übernommen. Wer ist der Orchestermanager, der die letzten 22 Jahre bei der Dresdner Staatskapelle verbracht hat? Welche Pläne hat er für die Wiener Symphoniker und was liebt er an Wien bzw. wird er an Dresden am meisten vermissen? Fragen, die Jan Nast im Antrittsinterview mit Michael Gmasz beantwortet.

Außerdem im Gespräch, Fagottist Robert Gillinger u.a. über seine Leidenschaft für den Böhmischen Bach Jan Dismas Zelenka.