Werner Rosenberger über die Villen am Wörthersee.

Kulturjournalist Werner Rosenberger spürt zahlreichen namhaften Persönlichkeiten und ihren Villen am Wörthersee, einer Kärntner Traumregion nach. Ob Johannes Brahms, Alban Berg, Udo Jürgens, die vor kurzem verstorbene Heidi Horten und viele mehr. Der Wörthersee als Schauplatz für Reich und Schön. In der Sendung von Stefan Hauser spricht Werner Rosenberger auch über die Künstlervillen und das Künstlerleben in Wien-Hietzing und er macht Gusto auf ein Buch das im Herbst erscheint und sich mit Geschichten aus Botschaften und Residenzen beschäftigt.

