Musical in Mörbisch!

Die West Side Story kommt zum Neusiedlersee: und so wird aus einem kleinen Ausflug ins Burgenland eine große Reise nach New York!

Intendant Peter Edelmann hat sich die Sehnsucht nach der City, that never sleeps aus seiner Kindheit erhalten. Und liebt das Musical von Leonard Bernstein so, dass er keine Sekunde zögerte, dieses Werk auf den Spielplan zu setzen.

Über das besondere Flair der zeitlosen wie aktuellen Melodien plaudert er mit dem musikalischen Leiter Guido Mancusi, das Gespräch führt Arabella Fenyves. Thema ist auch die schwierige Realität des letzten Jahres und was TROTZDEM alles musikalisch passiert ist!

Traumhafte Musik, Optimismus für den Sommer und gute Laune- schalten Sie ein!

Bildrechte: (c) Walter Vogelweider