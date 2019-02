Interpret: Ensemble Esperanza

Label: Ars Produktion

EAN: 4260052382745

Der Traum vom unberührten, „wilden Westen“ hat schon vor Jahrhunderten viele Menschen über den großen Teich getrieben, mit der Hoffnung auf ein besseres Leben und Platz für Haus und Hof. Nach „Nordic Suites“ und „Southern Tunes“ richtet nun auch das Ensemble Esperanza seinen musikalischen Blick in Richtung Westen und präsentiert auf seiner bereits dritten CD „Western Moods“.

Im Winter 2015 durch die internationale Musikakademie in Liechtenstein ins Leben gerufen, hat sich das Ensemble Esperanza in den vergangenen Jahren schnell als fixe Größe im Jugendorchestergeschehen auf dem Sprung zum Profiorchester etabliert. Stipendiatinnen und Stipendiaten der Akademie im Alter von 15 bis 28 Jahren, die sich unter der Leitung der französischen Geigerin Chouchane Siranossian mit Werken vom Barock bis ins Heute auseinandersetzen. Auf Western Moods sind es nun Musikstücke von Alan Hovhaness, George Gershwin, Duke Ellington, Victor Herbert, Samuel Barber und Aaron Jay Kernis, aber auch Hendrix- und Stonesbearbeitungen und Kompositionen des Saxophonisten und Komponisten Daniel Schnyder, mit denen sich die jungen Damen und Herren ausdruckstark beschäftigen.

Das Schöne an Jugendorchestern wie dem Ensemble Esperanza ist, dass die Mitglieder, abgesehen von ihrer technisch-instrumentalen Brillanz, alle mit voller Kraft, Energie und vor allem Begeisterung bei der Sache sind. Ob es sich dabei um Samuel Barbers Meisterwerk Adagio for Strings, die drei Stücke für Streichorchester von Victor Herbert, ruhig Swingendes wie Gershwins Lullaby oder eben Rockiges wie Purple Haze von Jimi Hendrix oder Variationen über Sympathy fort he devil von den Rolling Stones handelt. Man kann sich die Stimmung und die Gesichter der Musikerinnen und Musiker bildlich vorstellen, wie sie sich in jedes dieser Werke vertiefen. Das ist pure Spielfreude, die man jedem einzelnen Ton dieser CD anhört, und das ganz ohne das echte, berüchtigte Purple Haze! (mg)