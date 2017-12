Home Perspektiven Wie die Hilfe der Sternsinger ankommt.

Nicaragua ist Schwerpunktland der diesjährigen Dreikönigsaktion. Kinder, Jugendliche und Erwachsene machen sich in Österreich beim Sternsingen auf den Weg für benachteiligte Menschen in Asien, Afrika und Lateinamerika. Projekte für Kinder und Jugendliche die die Hilfsorganisation der Katholischen Jungschar mit dem ersungenen Geld unterstützen können, geben Zukunft. Dabei geht es um schulische und berufliche Unterstützung, Freizeitgestaltung und das Schaffen ökologischen Bewusstseins. Vertreter der nicaraguanischen Projekte CECIM und Funarte kommen in der Sendung von Stefan Hauser zu Wort. Mehr unter: www.dka.at