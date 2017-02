Home Rezensionen „Wie man Karriere macht …

… ohne sich anzustrengen“. Das ist der Titel eines Musicals von Frank Loesser, das am vergangenen Samstag an der Wiener Volksoper Premiere gefeiert hat. Richard Schmitz berichtet von einer flotten und pointensicheren Regie, einem brillanten Matthias Schlung in der Titelpartie und einem auch sonst sehr souveränen Ensemble.

Bild (Ausschnitt) © Johannes Ifkovits