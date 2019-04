Home Perspektiven Wie man Süchte bewältigt.

Michael Musalek der Leiter des Anton Proksch Instituts.

Rund 350.000 Menschen in Österreich sind alkoholabhängig. Fast 800.000 konsumieren Alkohol in einem gesundheitsschädlichen Ausmaß. Alkohol ist aber nur eine Sucht neben Drogen oder Nikotin. Dazu kommen Kaufsucht, Onlinesucht, Handysucht und so weiter. Eine Strategie dagegen bietet die „Orpheus“-Therapie des Anton Proksch-Instituts. Deren Leiter Michael Musalek spricht in der Sendung von Stefan Hauser über Süchte und Gegenstrategien.