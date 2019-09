Home Perspektiven Wie Tee gegen Armut hilft.

In Westen Ruandas organisieren sich Teebauern in den Bergen in einer Kooperative. Durch Landwirtschaftsfinanzierung von „Oikocredit“ können sie ihre Kapazitäten verbessern und damit ihre Familien ernähren. Eine Reportage von Stefan Hauser.

Rawbeni Rubyogo und Everena Mukazigira bei der Teeernte am Hochplateau Ruandas.

Lastkraftwägen liefern die Ballen mit den frisch geernteten Teeblättern.

Beim Abwiegen der Erntemenge in der Teefabrik Karongi.

Die satten grünen Hügel Karongis bieten beste Voraussetzungen für den Anbau von Tee.