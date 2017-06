Home Perspektiven Wie zwei Räder ins Rollen kamen.

Die erste Fahrrad-Fahrt der Welt unternahm der damals 32-jährige Erfinder der Laufmaschinen, Karl Freiherr von Drais, am 12. Juni 1817. Sie führte ihn vom Elternhaus in Mannheim in die Nähe von Schwetzingen und wieder zurück. Laut eigenen Angaben brauchte er für die rund 13 km lange Strecke ungefähr eine Stunde.

Eine Sendung zur ersten Fahrrad-Fahrt vor 200 Jahren. Gestaltung: Stefanie Jeller.