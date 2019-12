Home Startseite Es geht los!

Am 16. Dezember feiert WienBeethoven2020 das Eröffnungsfest zum offiziellen Beginn des Beethoven-Jahres. Gewählt für das Fest im Wiener Rathaus ist Beethovens Geburtstag, der 249.. Als leitende Kuratorin des Wiener Beethoven-Jahres fungiert Susanne Schicker. In Kooperation mit radio klassik Stephansdom wird sie in einer eigenen Sendereihe die Wiener Aktivitäten im Rahmen des Beethoven-Jahres begleiten und vorstellen. Durch die Sendung führt Musikchefin Ursula Magnes und stellt Fragen zu den programmatischen Säulen des Wiener Beethoven-Jahres: Beethoven (k)ein Wiener, Beethoven als Revolutionär, Beethoven für alle und besonders für die junge Generation und vieles mehr.

Wenn sie wissen möchte, was Susanne Schicker Beethoven heute in Wien zeigen würde, was sie für ihn gekocht hätte und wohin eine Reise mit Beethoven ginge, dann schalten sie ein. Hören und feiern sie mit!

(c) Christian Jobst