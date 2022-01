Home Startseite Wean brennt fian Burns.

In seiner mittlerweile 94. Ausgabe von Wiener Lied.Klassisch begrüßt Richard Schmitz den Präsidenten der Robert Burns Society Austria Simon Drabosenig und den Komponisten und Kontragitarristen Peter Havlicek. Letzterer hat gemeinsam mit einer hochkarätigen Kolleg*innenschar unter dem Titel „Mei Heaz is in Hochlaund“ eine CD veröffentlicht, auf der Gedichte von Robert Burns vertont wurden, die Dieter Berdel ins Wienerische übertragen hat. U.a. mit Tini Kainrath, Willi Resetarits, Wolfram Berger, Robert Reinagl, Monika Schwabegger uvm.