Home Rubato Wien & Budapest- ein Herz und eine Operettenseele!

Eine Produktion des Budapester Operettentheaters mit den Operetten-Stars, Orchester und Corps de Ballet des Budapester Operettentheaters gibt es kommende Woche im Wiener Konzerthaus zu erleben: Auf Sissis Spuren kann man am 21.10 um 19:30 im Großen Saal wandeln. Der Produzent Daniel Vadász kommt live ins Studio und spricht von seinem Anliegen, die Operettenstädte Wien und Budapest wieder näher zusammen zu bringen. Musikalisch ist es in dieser Stunde möglich: zu Hören gibt es unter Anderem die neue CD des Strauss Festival Orchestra mit dem Live Mitschnitt der Neujahrsgala im Wiener Konzerthaus „Weana G’müath“, eine Hommage an die Strauss- Dynastie und Johann Schrammel.