Wien im Rossini-Taumel!

Franz Schubert schreibt zwei Ouvertüren à la Rossini. Ludwig van Beethoven einen Kanon auf Rossini. Wie viele andere auch komponiert Erzherzog Rudolph von Österreich (Komponist, Pianist, Kardinal, Erzbischof und Widmungsträger von Beethovens „Missa solemnis“) Variationen über ein Thema von Rossini, die er Beethoven zur Durchsicht gibt. 1822 hält sich Gioacchino Rossini vier Monate in Wien auf: Der Enthusiasmus erreicht Ausmaße, die sogar die Polizei beschäftigen. Archivdirektor Otto Biba weiß viele Geschichten dazu aus dem Archiv zu erzählen. Der im Archiv überlieferte musikalische Abschiedsgruß von Gioacchino Rossini an die Wiener ist – neben viel einschlägiger Musik – in der Sendung zu hören.

