Home Rubato Tanzendes Wien.

Nach dem Neujahrskonzert zieht die besondere Stimmung der Wiener Bälle allmählich in die Stadt. Zwischen Hofburg und Wiener Musiverein rüsetet sich das Tanzparkett für Mitternachtseinlagen und andere Gehversuche. Ein guter Anlass Tanzendes aus Wien zu spielen. So nennt sich die jüngste Produktion des Symphonischen Schrammelquintett Wien. Weiters präsentiert Musikchefin Ursula Magnes Ausschnitte aus dem pressfrischen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker unter und mit Andris Nelsons und genießt auch, was Alban Berg oder Arnold Schoenberg zu diesem Thema, den genialen „Sträußen“ eingefallen ist: Dancemusic! 1, 2, und die späte 3 um 11 – Rubato.

(c) Symphonisches Schrammelquintett Wien