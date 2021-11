Home Startseite Wiener Advent.

Aus heutiger Sicht soll der aktuelle strenge Lockdown am 12.12. enden und so sollten ab 13.12. wieder Konzerte und andere Veranstaltungen (unter welchen „G“ Voraussetzungen auch immer) wieder möglich sein. Das lässt die Wiener Symphoniker und den Veranstalter Kunst & Kultur – ohne Grenzen zuversichtlich in die Zukunft blicken, steht nämlich am 14. Dezember erstmals der Wiener Advent im Stephansdom auf dem Programm. Ein vorweihnachtliches Konzert der Wiener Symphoniker, gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben und dem Chorus Viennensis sowie einem ausgezeichneten Solist*innen Ensemble unter der Leitung von David Afkham. Welche Herausforderungen ein solches Konzert für Veranstalter und auch Ausführende mit sich bringt, wie es zur Programmzusammenstellung kam und was passiert, wenn Veranstaltungen doch auch über den 12.12. hinaus untersagt sind, erzählen Axel Hiller, Leiter des künstlerischen Betriebsbüros der Symphoniker, und Herbert Konrad, geschäftsführender Gesellschafter von Kunst & Kultur, im Gespräch mit Michael Gmasz. (So viel sei verraten, das Konzert findet auf alle Fälle statt. Mit oder ohne Publikum, dafür mit den Fernsehkameras von Servus TV)