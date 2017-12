Interpret: Philharmonia Schrammeln

Label: DG

EAN: 028948157747

Seit geraumer Zeit musizieren die Wiener Philharmonia Schrammeln mit Johannes Tomböck an der ersten Geige, Dominik Hellsberg an der zweiten, Heinz Hromada an der Kontragitarre, Günther Haumer an der Wiener Harmonika und Hannes Moser an der G-Klarinette. Mit „Wiener Künstler“ liegt nun die erste CD in der neuen Besetzung vor.

Den Wiener Philharmonikern hat Johann Schrammel seinen Marsch Wiener Künstler gewidmet und so liegt es nahe, dass gerade die Philharmonia Schrammeln diesen in ihrem Repertoire haben – stammen doch seit Jahrzehnten vor allem die Geiger des Ensembles aus den Reihen des großen Wiener Traditionsorchesters. Besagter Marsch führt uns als Nummer 1 der neuen CD mitten hinein in die Welt der instrumentalen Wiener Volksmusik, und beweist sogleich eine Weisheit, die ich vom legendären Roland Neuwirth gehört habe: „Die Wiener tanzen die Tanz nicht und marschieren die Märsche nicht“. So wird fröhlich drauf los geschmiert und rubatiert, im Tempo angezogen und eingebremst, was sich somit weder zum Tanz noch für ein Regiment eigenen würde.

Dafür war die Wiener Volksmusik jedoch auch von vornherein nicht vorgesehen, denn „Schrammelmusik“ ist tatsächlich eine Musik zum Zuhören, vielleicht noch mit einem guten Tropfen Wein im Glas. An diesen erinnern nicht zuletzt auch andere Musikstücke auf dieser CD, wie der Grinzinger Marsch von Drescher, im Kahlenbergerdörfl von Fahrbach Junior oder der flotte Galopp Beim Fasslrutsch’n von Karl Mikulas. Dazu gesellen sich weitere Bearbeitungen von Werken von Johann Strauß Junior und Senior, Hans Zajicek, Johann Mayer und mit dem Lohengrin Vorspiel sogar von Richard Wagner. Die Philharmonia Schrammeln kosten jeden Augenblick der Musik aus, ob flott oder getragen, wie bei Johann Schrammels Morgengruß, und erfüllen so eine musikalische Sehnsucht nach längst vergangenen Tagen. Wiener Künstler eben. (mg)