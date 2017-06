Peter Frisée präsentiert einmal mehr ein Stück Wiener Orgelkultur. Nach Betrachtungen von Bodo Hell musiziert Sarah Ellenson die Katechismus-Choräle aus dem Bach’schen Orgelbüchlein: „Dies sind die heil’gen zehn Gebot'“, „Vater unser im Himmelreich“, „Durch Adams Fall ist ganz verderbt“ und „Es ist das Heil uns kommen her“, aufgenommen am 4. Mai 2015 in der Kirche St. Ursula an der dortigen Hradetzy-Orgel. Weiters zu hören Sarah Ellensons Lehrer Martin Haselböck als dieser selbst noch ein junger aufstrebender Organist war. Eine Aufnahme samt „Wienerischem Programm“ aus dem Jahr 1980, entstanden an der Rieger-Orgel der Wiener Augustinerkirche.

