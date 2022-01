Home Rubato Wienerisches bei Kreisler.

„… und noch viel mehr.“ Auch am Mittwoch steht Fritz Kreisler anlässlich seines bevorstehenden 60. Todestages im Mittelpunkt von Rubato. Diesmal begrüßt Michael Gmasz die Pianistin und begeisterte Kreislerinterpretin und -forscherin Andrea Linsbauer live im Rubato Studio. Im Gespräch dreht es sich sowohl um den Geiger als auch den Komponisten Fritz Kreisler, was das „Wienerische“ in seiner Musik ausmacht, wie unterschiedlich die interpretatorischen Zugänge zu seinen Werken sein können – und woher überhaupt Linsbauers Faszination für diese Künstlerpersönlichkeit kommt.