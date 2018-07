Home Perspektiven Wiens wilde Wiesen.

Eine Führung durch Wiens Gstätten.

Wer die artenreichste Gegend in ganz Österreich besuchen möchte, der ist in Wien gut aufgehoben. Denn in der Bundeshauptstadt – und damit auf einem halben Prozent der österreichischen Landesfläche – finden sich mehr als die Hälfte aller hierzulande vorkommenden Arten. Zu verdanken ist die Pflanzenvielfalt weniger den Parkanlagen, sondern vor allem Flächen wie den Gstätten, wo das Grün noch richtig wuchern darf. Gerlinde Petric-Wallner hat mit dem Botanik-Professor Manfred A. Fischer Wiens wilde Wiesen besucht – und dabei ein Pflanzenparadies kenengelernt, wo der Vorläufer unserer Karotte zuhause ist, das Original des Gartensalats gerade blüht oder französische Gewürzkräuter entdeckt werden können.

Ein Kulturausflug ins Grüne von Gerlinde Petric-Wallner.

BUCHTIPPS von Prof. Fischer für eigene botanische Entdeckungsreisen:

(1) Die große „Flora von Wien“, Standarwerk für die Wiener Flora: Adler W. & Mrkvicka A. Ch., 2003: Die Flora Wiens gestern und heute. Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen in der Stadt Wien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Jahr­tausendwende.

(2) Populär, die häufigeren Arten alle mit einem Foto: Vitek E., Mrkvicka A. Ch., Adler W., Horak E., Fleck W. & Haslechner B., 2004: Wiens Pflanzenwelt.

(3) Standard-Bestimmungsbuch für alle österreichischen Gefäßpflanzen (Farne und Samenpflanzen): Fischer M. A., Oswald K. & Adler W., 2008: Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein und Südtirol.

Und wer gerne eine Führung durch Wiens Pflanzenwelt machen möchte,

findet hier Infos:

www.flora-austria.at