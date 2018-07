Der Koreaner und nunmehrige Wahl-Bayer William Youn, Jahrgang 1982, gilt als echter Poet unter den Pianisten, vielgerühmt für seine Anschlagstechnik. Dieser hat er wohl auch seine guten Resultate bei zahlreichen Bewerben zu verdanken, darunter der „Cleveland International Piano Competition“ und dem „Concours Reine Elisabeth Brüssel“. In einem Interview verriet er einmal, seine erste Schallplatte sei der Soundtrack zum Film „Amadeus“ gewesen – wer weiß, ob das der Auslöser seiner Mozart-Verehrung war? Jedenfalls behauptet Youn nicht nur „Mozart ist ein Teil von mir“, sondern meint es offensichtlich auch so. In den letzten Jahren legte er einen mittlerweile auf 5 CDs vollständig vorliegenden Zyklus mit allen 18 Klaviersonaten von W. A. Mozart vor, der die Kritiker überzeugen konnte. In diesem Sinne: Mozart goes Korea mit den Sonaten G-Dur KV 283, B-Dur KV 333 und D-Dur KV 576.

