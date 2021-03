Home Rubato Willkommen in Wien.

Ein anspruchsvolles Vergnügen möchte Rainer Metzger mit seinem Buch Willkommen in Wien der Leserschaft bereiten. Der Kunsthistoriker versucht Geschichte(n) im Sinne von Narration in den Griff zu kriegen. Er tut dies durch die Augen bedeutender Menschen, die sich in der Stadt bewegt und sie geprägt haben. 25-Mal kommen „Gewährsleute“ zur Sprache, unter ihnen: Marc Aurel, der Meister des Schottenaltars, Anton Pilgram, Maria Theresia Paradis, Johann Strauß, Lina Loos, Hermann Leopoldi und Ingeborg Strobl. Marion Eigl hat sich mit dem aus Niederbayern stammenden Autor über seine Publikation und die Stadt, auf die Metzger seit den 1980ern „steht“, unterhalten.

(c) Molden Verlag