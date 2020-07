Home CD der Woche Winterreise for String Quartet.

Interpret: Voyager Quartet

Label: Solo Musica

EAN: 4260123643355

Von der Guten Nacht bis zum Leiermann umfasst die Winterreise von Franz Schubert im Original 24 Lieder auf Texte von Wilhelm Müller. Zwölf dieser Lieder hat das Voyager Quartet ausgewählt und mit hinzukomponierten Intermezzi so einen durchkomponierten Streichquartettzyklus geschaffen.



Franz Schubert hat 15 Werke für Streichquartett komponiert, die mehr oder minder alle zum Standardrepertoire jedes Streichquartettensembles weltweit gehören. Da die Programme des Voyager Quartetts, benannt nach der gleichnamigen Raumsonde, aber immer eine enge Verbindung schaffen zwischen der gespielten Musik und dem Thema Reise, hat man sich dafür entschieden, diesem 15-Stücke Kammermusikkosmos mit der Adaption der Winterreise noch ein weiteres Werk hinzuzufügen. Um den Arrangeur und Komponisten der Zwischenspiele zu finden, musste das Ensemble allerdings nicht sehr weit reisen – Bratschist Andreas Höricht hat sich dieser Arbeiten angenommen.

„Die Musik ist so ausdrucksstark und entwickelt einen solchen assoziativen Sog, dass sie auch auf den Text verzichten kann. Er schwingt ungesagt mit. So entsteht Freiheit für eigene Räume und Wege.“ Schreibt Höricht dazu selbst im Beiheft. Und er hat Recht! Man versteht auch wortlos das Leiden und die kurzfristigen, und doch nur erträumten, Freuden des Dahinziehenden, dessen Liebe unerfüllt bleibt und in der Sehnsucht nach der Erlösung im Tod endet. Freudig erregt bis vibratolos kühl begleitet das Voyager Quartet diese Reise und macht sie zu einem packenden Stück Kammermusik. Die kurzen, modernen Intermezzi unterbrechen den schubertschen Musikfluss, nur um kurz darauf wieder in die romantische Klangwelt einzutauchen. Ein intensives Erlebnis! (mg)