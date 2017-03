Home Rubato Winterreise und Schwanengesang.

Interpret: Günther Groissböck, Gerold Huber

Label: DECCA

EAN: 028948149902

Der Bassist Günther Groissböck stammt ursprünglich aus Waidhofen an der Ybbs im schönen Mostviertel, aus familiären Gründen hat es ihn jedoch in den letzten Jahren in die Schweiz verschlagen – wobei, als international gefeierter Sänger ist er ohnehin auf der ganzen Welt zu Hause. Ob Metropolitan Opera in New York, Scala in Mailand, Covent Garden in London oder die Staatsopern in München und Wien, das sind die Häuser, an denen er regelmäßig auf der Bühne zu erleben ist. Auf seiner jüngsten CD widmet er sich, gemeinsam mit dem Pianisten Gerold Huber, allerdings nicht dem Operngeschehen, sondern der feinen Liedkunst von Franz Schubert.

Wer in den vergangenen 10 Jahren einmal durch Waidhofen an der Ybbs gefahren ist, dem ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein markantes Detail auf der Spitze des Schlossturmes nicht entgangen. Ein gläserner Kubus sitzt dort wie ein Ritterhelm aus dem 21. Jahrhundert und stellt so die architektonische Verbindung von damals und heute dar. Stararchitekt Hans Hollein hat jedoch nicht nur den, nach wie vor umstrittenen, Glasaufbau gestaltet, sondern hat im Schloss Rothschild quasi ganz nebenbei einen der akustisch besten Konzertsäle Österreichs geschaffen, den sog. Kristallsaal.Dort kehren nun auch seit 10 Jahren, Jahr für Jahr Künstlerinnen und Künstler internationalen Ranges ein und gestalten gemeinsam das Festival Klangraum Waidhofen. Auch für Günther Groissböck immer wieder ein guter Grund, heim zu kehren und mit neuen Programmen zu reüssieren – wie z.B. mit Franz Schuberts Winterreise und dem Schwanengesang.

Fafner, Hunding, König Marke oder Gurnemanz, Ochs auf Lerchenau, Sarastro oder Gremin – das sind die Opernpartien, die man im allgemeinen mit Günther Groissböck und seinem voluminösen Bass verbindet. Und dennoch schafft er es, seine Stimme bei den Liederzyklen von Franz Schubert fein zu dosieren und so u.a. die Geschichte des verzweifelten Wanderers in der Winterreise auf einfühlsame Weise zu erzählen. „Fremd bin ich eingezogen“, heißt es da gleich zu Beginn – doch so fremd ist ihm, dem Bassisten der großen Wagner Partien, das Lied in der kleinen Kammer nicht. Hat er doch mit Robert Holl bei einem der Besten der vergangenen Jahrzehnte gelernt. Apropos einem der Besten. Mit Gerold Huber steht ihm sowohl bei der Winterreise als auch beim Schwanengesang einer der profiliertesten Liedbegleiter unserer Tage zur Seite, der wiederum das Seine zur Qualität dieser Aufnahmen beiträgt. Eine CD, die einmal mehr beweist, dass das Schubladisieren im Sängerfachbereich fast der Vergangenheit angehört. (mg)