Wir bleiben am „Ball“.

Die Corona-Pandemie bestimmt und beschränkt nach wie vor viele unserer Lebensbereiche und so bleibt es uns auch in dieser Saison verwehrt, auf Opern-, Philharmoniker- oder anderen großen Bällen das Tanzbein zu Walzer, Polka oder Quadrille zu schwingen. Wir haben daher ein spezielles Angebot für alle begeisterten Tänzerinnen und Tänzer unter Ihnen! Schlüpfen Sie zweimal täglich in Frack und Ballkleid, ziehen Sie Ihre besten Tanzschuhe an und drehen Sie sich zu den Klängen von Strauss, Lanner, Lehár und co.

Denn im Februar heißt es auf radio klassik Stephansdom:

Auch wenn heuer wieder nicht getanzt werden darf, wir bleiben trotzdem am Ball!

1. bis 28. Februar jeweils um 08.05 und 18.05



Bild: WIlhelm Gause „Hofball in Wien“ © Wiki commons