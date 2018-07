Home Perspektiven „Wir leben von der Hand in den Mund“

Burundi ist eines der ärmsten Länder der Welt. Das müsste nicht so sein, meint Abbé Alphonse Ndabiseruye, Caritasdirektor der Diözese Bujumbura. Er kämpft für Entwicklung und Bewusstseinsbildung in seinem Land. Während der Auseinandersetzungen zwischen Hutu und Tutsi wurde er 1995 bei einem Attentat angeschossen und schwer verwundet. Abbé Alphonse wurde in Deutschland behandelt, studierte und wurde Professor. 2008 kehrte er nach Burundi zurück und arbeitet seither am Wiederaufbau. Offen, selbstkritisch und dennoch optimistisch spricht er über die Situation in Burundi.

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Erstausstrahlung: Mi., 25. Juli 2018, 17.30-17.55 Uhr.

