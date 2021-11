Home Perspektiven Wir Weltverbesserer.

Wir leben von dem, was wir geben.

Die Spendenbereitschaft der Menschen in Österreich ist auf einem Rekordniveau. 750 Millionen Euro waren es im Coronajahr 2020. Das sind um 25 Millionen Euro mehr als noch 2019. Dieses Jahr wird noch mehr zusammenkommen. Kaum zu glauben, aber das meiste Geld kommt von Kleinspendern, also Personen, die weniger als 200 Euro im Jahr an eine Spendenorganisation überweisen.

Wofür wir gerne spenden – und wofür am liebsten – und wie wirksam unsere Spende tatsächlich ist, das haben wir Günther Lutschinger vom Dachverband der Spendenorganisationen in Österreich gefragt. Er sagt: „Beim Spenden gibt es kein richtig oder falsch, jeder spendet nach seinem Herzen.“



Die Wiener Unternehmerin Susanne Bentlage unterstützt mit 4.000 Euro im Jahr die Hospizarbeit der CS-Schwestern. Dass sie damit als Großspenderin gilt, war ihr nicht bewusst: „Für mich ist das selbstverständlich.“ In ihrem Dankbarkeitstagebuch steht am Tag unseres Interviews ein Spruch von Winston Churchill: „Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir bekommen, und wir leben von dem, was wir geben.“

Eine Sendung von Stefanie Jeller.

Mittwoch, 1. Dezember 2021, 17.30-17.55 Uhr.