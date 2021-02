Wie fasst man in 90 Sekunden komplizierte wirtschaftliche Prozesse zusammen? Immer dann, wenn das in der Zeit im Bild gefordert ist, dann sehen und hören wir Barbara Battisti. Mit ihr und mit Martina Delcheva die das Wirtschaftsressort in der Wiener Zeitung leitet spricht Golli Marboe in der heutigen Folge von Content – der Medientalk.

von links nach rechts: Barbara Battisti, ORF; Iris Haschek, Inspiris Film; Golli Marboe, VsUM; Martina Delcheva, Wiener Zeitung.