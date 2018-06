Für Emil Gilels war er „der größte Pianist der Welt“, für Swjatoslaw Richter schlicht „ein Gott“ – Wladimir Sofronizki (1901-1961) ist einer jener Pianisten, deren Aufnahmen nach wie vor größtenteils hinter dem Eisernen Vorhang vergessen vor sich hinschlummern. Abseits einer Frankreich-Tournee 1929 erhielt das Publikum im Ausland keine Möglichkeit, Sofronizki zu hören. Über seine Stellung in der Sowjetunion ist nicht viel bekannt, seiner Tochter zufolge bot ihm aber ein angeborener Herzfehler Zeit seines Lebens Gelegenheit, Konzerte abzusagen die er nicht spielen wollte, darunter Einladungen für Stalin oder offizielle Anlässe im Kreml. Ausnahme war ein von Stalin „organisierter“ Auftritt auf der Potsdamer Konferenz vor Stalin, Truman und Churchill 1945. In seiner russischen Heimat war der Skrjabin-Schwiegersohn vor allem aufgrund seiner ausufernden Rezitale legendär. So spielte er etwa in der Saison 1937/38 einen zwölfteiligen Zyklus quer durch die Musikhistorie, von Buxtehude bis Schostakowitsch oder führte im November 1949 an fünf aufeinander folgenden Tagen das gesamte Klavierwerk Chopins auf. An Sofronizkis umfangreichen Repertoire fällt auf, dass er selten Konzerte spielte – ein Eingeständnis an seine extrem spontane Spielweise, die Partner nur schlecht vertrug und Kritiker oft zur Verzweiflung trieb. „Meine Kritiker tadeln mich, dass auch beim Spielen ein und desselben Stückes bei mir nichts vorhersagbar, festgelegt ist. Sie verstehen nicht, dass ich die Aufführung vor allem vor mir selbst rechtfertigen muss, dass ich etwas Neues hören und fühlen muss, was nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Was ist daran falsch?“

Trotz seinen herausragenden Aufnahmen von Chopin, Schubert u.v.m. gilt Sofronizki bis heute vor allem als einer der authentischsten Interpreten von Skrjabins Musik. Obwohl er seinen Schwiegervater nie kennenlernte, bestätigte seine damalige Frau, Skrjabin-Tochter Elena, dass er dem Spiel ihres Vaters am nächsten komme. Die ersten Aufnahmen Sofronizkis entstanden bereits im Juni 1937, die meisten sind jedoch Live-Mitschnitte der 1950er und 60er Jahre, die aufgrund ihrer Klangqualität der Hörerschaft sehr viel guten Willen abverlangen. Dennoch sind gerade Skrjabins Klaviersonate Nr. 3 oder die kurzen Stücke von Chopin wahre Interpretations-Diamanten, die es sich zu kennen lohnt.