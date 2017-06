Home Perspektiven Wo die Hühner die Zukunft gackern.

Seit 2008 ist der Kosovo ein unabhängiger Staat. Das Land am Westbalkan steht vor großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Unterstützung in der ländlichen Entwicklung, in der Bildung und im Sozialen kommt aus Österreich durch die ADA, die Austrian Development Agency, die Agentur der Entwicklungszusammenarbeit. Frauennetzwerke von Bäuerinnen werden gestärkt, Jugendliche erhalten landwirtschaftliche Ausbildung, Rückkehrerinnen aus dem Westen werden in den Arbeitsmarkt integriert. Ein Lokalaugenschein von Stefan Hauser.