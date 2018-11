Home Operettenfenster Wo die Lerche singt.

1918 uraufgeführt, lässt Franz Lehár bereits in „Wo die Lerche singt“ die Operettenära der ungetrübten Happy ends hinter sich. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die titelgebende Lerche, sondern das reizende Landmädchen Margit (Sieglinde Feldhofer) – die immerhin wie eine Lerche singen kann! Als Margit sich in den Maler Sándor Zapolja (Jevgenij Tauntsov) verliebt, zieht sie mit ihm in die große Stadt. Dort wird sie allerdings von der sogenannten guten Gesellschaft schlecht behandelt und entscheidet sich, aufs Land zurückzukehren. Damit das Ende nicht gar zu traurig wird, halten Lehár und seine beiden Librettisten, Alfred Willner und Heinz Reichert, jeweils eine abgelegte Liebschaft bereit: einen Bauernburschen für Margit sowie Sandors ehemalige Freundin aus der Stadt, Vilma Garamy (Miriam Portmann). Margits Großvater Török Pál (Gerhard Ernst) sorgt für den nötigen Humor zwischendurch und Dirigent Marius Burkert begleitet gemeinsam mit dem Franz Lehár-Orchester und dem Chor des Lehár Festivals Bad Ischl sowohl Herzschmerz wie Schmäh dieser Operettenrarität.