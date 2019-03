Home Frauenmonat März Woche 4: Frauen in Kunst und Wissenschaft.

Montag, 25.3.:

17:30 Uhr, Perspektiven:

OnAir Führung: Stadt der Frauen.

Künstlerinnen in Wien von 1900 bis 1938 – Ausstellung im Unteren Belvedere.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren Frauen im Kunstgeschehen Wiens fest verankert. Sie stellten auf Augenhöhe mit Gustav Klimt oder Egon Schiele aus und leisteten bemerkenswerte Beiträge zur Epoche der Wiener Moderne. Mit dem Anschluss 1938 wurden sie aus der Kunstgeschichte verbannt und vergessen. Es führt Sie Katharina Lovecky, Gestaltung Georg Gatnar.

20:30 Uhr: Klaviermusik am Abend: Best of Tastenlöwinnen

Im März steht das Programm von radio klassik Stephansdom Kopf, denn in diesem Monat zeigt die holde Weiblichkeit stärkere Präsenz als sonst (siehe „Frauenmonat März“). Musikalisch glänzt die Damenwelt in den Operettenfenstern, im Tagesprogramm mit der jeweiligen „Komponistin des Tages“ und natürlich in der Klaviermusik am Abend. Hier bestreiten ausschließlich Pianistinnen das Programm; es erwartet Sie eine bunte Mischung von einstigen Stars wie Clara Haskil oder Ania Dorfmann über arrivierte Tastenlöwinnen à la Elisabeth Leonskaja, Martha Argerich und Mitsuko Uchida bis hin zu neuen Shootingstars, vertreten etwa durch Yulianna Avdeeva und Claire Huangci. Viel Vergnügen! Eine Sendung von



Mittwoch, 27.3.:

11 Uhr, Rubato: Kosmos Wiener Tanzmoderne

Gertrud Kraus in „Wodka“, Wien um 1924. Theatermuseum © KHM-Museumsverband

Wien zählte im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu den internationalen Zentren für Modernen Tanz. Isadora Duncan, Grete Wiesenthal, Gertrud Bodenwieser, Rosalia Chladek, Valeria Kratina, Gertrud Kraus, Hilde Holger waren wegweisende Tänzerinnen, Choreografinnen und Pädagoginnen für die europäische Moderne. Die neue Ausstellung im Theatermuseum (ausgerichtet in Kooperation mit der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) unternimmt den Versuch, diese Künstlerinnen in die große Wien-Erzählung einzuschreiben. Die Schau veranschaulicht die Vielfalt und Dichte einer von Frauen bestimmten Tanzszene, die von der NS-Diktatur zerstört und im Exil weiterentwickelt wurde. Kuratorin Andrea Amort ist live zu Gast im Studio bei Marion Eigl.

17:30 Uhr, Perspektiven: „…das Weib ist durch und durch Genie“. Von Bertha bis Bachmann. Österreichs große Schriftstellerinnen, aufgespürt von Monika Fischer.





Freitag, 29.3.:

17:30 Uhr, Lebenswege: Xenia Hausner. Frauen im Kunstbetrieb. Von Michaela Necker.

In der Malerei von Xenia Hausner gibt es keine genauen Vorgaben. Es sei ein Wagnis. Nix ist fix, sagt sie. Sie begibt sich immer wieder auf eine Abenteuerfahrt. Man sollte nicht vor Eigenliebe zerrinnen, wenn man eine gut gemalte Stelle wegwerfen muss, sagt sie auch. Beim Malen sei sie auf einer Fährte, wie ein Jäger. Auf einer Spur, auf der Suche nach etwas, was man noch nicht hat. Warum sie fast ausschließlich Frauen malt und welche Geschichten zu ihr kommen, darüber spricht sie in den Lebenswegen. Eine Sendung von Michaela Necker.



Sonntag, 31.3.:

17:30 Uhr, Lebenswege: Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß im Interview mit Monika Fischer.

