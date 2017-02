Home Orgel City Vienna Wolfgang Seifen – Improvisationskonzert Teil 2.

Aus Johann Sebastian Bachs „Orgelbüchlein“ die Teile zur Passionszeit, gespielt von Studierenden von Martin Haselböck an der Hradetzky-Orgel in St. Ursula.

Dazu die jeweiligen Text-Interventionen „In allen Strophen geläufig“ von Bodo Hell (*1943).

Heute am ersten Fastensonntag die Choräle 20-26, BWV 618-624.

Eine Aufnahme vom 04. 05. 2015.

Der Titularorganisten an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin und Orgelprofessor an der Berliner Universität der Künste Wolfgang Seifen hat im Wr. Stephansdom ein Improvisationskonzert der besonderen Art gespielt: Stilimprovisationen an der Domorgel und an der Haydn-Orgel.

Hören wir heute den 2. Teil mit einer „Symphonie pour Grand Orgue“ im freien Stil an der Domorgel.

Eine Aufnahme vom 04. 11. 2009.

Präsentiert von Peter Frisé.