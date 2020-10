Home Aktuell World Opera Day.

Der Weltoperntag ist eine Sensibilisierungskampagne für den Wert der Oper in der Gesellschaft und will auf die gesellschaftliche Relevanz der Kunstform aufmerksam machen. Die Oper wie ihre Kunst tragen dazu bei, Toleranz und Verständnis zu entwickeln, den Geist zu öffnen und Brücken des kulturellen Austausches zwischen Menschen aus den verschiedensten Teilen unserer Welt zu bauen. Das Datum, das für den World Opera Day gewählt wurde, ist kein Zufall. Am 25. Oktober feiern Georges Bizet und Johann Strauss Sohn ihren Geburtstag.

radio klassik Stephansdom spielt dreimal die Woche eine abendfüllende Operngesamteinspielung. Das ist quasi einzigartig im Bereich der Privatsender weltweit.

Das Musikprogramm 25. Oktober 2020 ist gewürzt mit Musik aus der Welt der Oper. Mit legendären Stimmen, instrumental wie populär.