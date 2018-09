Wort-Schätze: Niemals vergessen!

Zeitzeugen sprechen

Ein Leben in Frieden ist nicht selbstverständlich. Das bezeugen die Erzählungen von Holocaust-Überlebenden. radio klassik hat in den 20 Jahren seines Bestehens immer wieder Zeitzeugen eine Stimme gegeben. Ausschnitte aus drei besonders bewegenden Sendungen hören Sie in der Jubiläumssendung „Wortschätze“:

Marko Feingold (105) ist Österreichs ältester Holocaustüberlebender. radio klassik-Redakteur Stefan Hauser hat ihn Anfang des Jahres für die „Passionswege“ interviewt.

Gertrude Pressburger hat mit 89 Jahren erstmals öffentlich über ihre Zeit in Auschwitz gesprochen hat. Für ihre Sendung „Die Einzige, die überlebt hat“ wurde die damalige radio-klassik-Redakteurin Marlene Groihofer international ausgezeichnet.

Die Geschichte der Malvine Barton erinnert an eine von 10.000 österreichischen Jüdinnen und Juden, die in Maly Trostinec in Weißrussland ermordet wurden. Waltraud Barton ist die Initiatorin der geplanten österreichischen Gedenkstätte in Maly Trostinec. radio klassik-Redakteurin Stefanie Jeller hat ein Radio-Feature über Waltraud Barton gestaltet.

Durch die Sondersendung „Wortschätze“ führt Stefanie Jeller.

Links zu den Sendungen:

Der älteste Zeuge – Passionswege 2018

Die Einzige, die überlebt hat – Passionswege 2016

Für Malvine – Lebenswege 2017