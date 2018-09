Das Spannendste aus unseren Wissenschaftssendungen.

Unsere bisherigen Vorstellungen von Raum und Zeit, von Wirklichkeit, müssen neu gedacht werden – das sagt Anton Zeilinger. Der österreichische Quantenphysiker forscht an den Grenzen des Verstehbaren. Eines ist sicher, die neuen Erkenntnisse werden die Welt verändern. Wie genau, das verriet Zeilinger im radio klassik Stephansdom Sommergespräch im August 2016. Wir haben diese und andere spannende Interviewsendungen mit großen Denkern und Denkerinnen für Sie zusammengefasst: Der Evolutionsbiologe Martin Nowak fragt sich, wie Religion und Naturwissenschaft zusammenpassen. Die Bionikerin und Nanotechnologin Ille C. Gebeshuber erklärt, was wir von der Gelse lernen können. Und die Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer macht deutlich, warum Frauen bei Medikamenten 70 Prozent mehr Nebenwirkungen haben im Vergleich zu Männern – und wie das geändert werden kann.

Fotos v.l.n.r: Ille C. Gebeshuber, Anton Zeilinger, Alexandra Kautzky-Willer, Martin Nowak.

Zum 20. Geburtstag von radio klassik Stephansdom.