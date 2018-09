Home 20 Jahre Wortschätze: Helden und Heldinnen des Alltags.

Wenn Menschen über sich hinauswachsen.

Aus Anlass unseres 20-Jahr-Jubiläums haben wir für Sie in unserem Sendearchiv gestöbert – und die besten Interviews, Reportagen und Hintergrundberichte zusammengetragen: wir bringen ausgewählte Wortschätze zum Wiederhören. Heute geht es dabei um Menschen, die zu Alltagshelden und –heldinnen wurden. Sabine ist eine von ihnen. Die Wienerin hat eine Wohnung, Arbeit und relativen Wohlstand. Ivan hat nichts von dem. Sein einziges Kapital sind seine fehlenden Beine – das erregt manchmal Mitleid und lässt ein paar Münzen in seinen Becher klimpern. Der Bettler Ivan hat Sabine berührt. Seitdem ist sie für ihn da. Die Sendung von Monika Fischer wurde 2016 für den Radiopreis der Erwachsenenbildung nominiert.

Für andere da sein, dass ist auch Cornelia Estella Haltrich wichtig: Als Krisenpflegemama war sie für insgesamt 13 Kinder Mutter – und gab Liebe auf Zeit. Für Kinder, wie Klara (Name geändert), die einfach nicht mehr aufhören konnte zu schreien. Diese Passionswege-Sendung von Gerlinde Petric-Wallner wurde 2017 mit dem Österreichischen Radiopreis in Gold ausgezeichnet.

Das schönste Kompliment für Sendungen ist es, wenn eine Sendung über den Moment hinaus wirkt, wenn sie etwas be-wirkt. So wie bei jener Porträt-Sendung über einen Flüchtling aus dem Iran, die Stefanie Jeller 2012 gestaltet hat: Es ist die Geschichte von Mohammad Immanuel, der seine Heimat verlassen hat, weil er zum Christentum konvertiert ist. Mittlerweile ist er hierzulande als Flüchtling anerkannt – und hat, dank eines radio klassik Stephansdom-Stammhörers, hier auch einen Job gefunden.

Aktiv wurde ein radio klassik-Hörer auch nach einer Lebenswege-Sendung über den Straßenmusiker Hamid Saeb, gestaltet von Gerlinde Petric Wallner: Über 30 Jahre lang unterrichtete Hamid Saeb Flamenco-Gitarre in Teheran, gab dort Konzerte. Seine Liebe zur Musik führte ihn nach Wien. Heute ist seine Bühne am Graben, in der Kärntner Straße und im Stadtpark. Hier spielt er Lieder von Leonard Cohen bis Ennio Morricone, von Filmmusik bis zu griechischem Tango. Hamid Saeb ist Straßenmusiker – und liebt seine Arbeit. Auch wenn diese nicht immer einfach ist. Einer unserer Hörer war so begeistert von Hamids Geschichte und seiner Musik, dass er ihn für einen Auftritt engagierte.

20 Jahre radio klassik Stephansdom:

Sendungen, die wirken.